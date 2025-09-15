HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Van'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Van 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Van'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, doğu yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı sabah %50, gündüz %29, akşam %42 ve gece %55 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 16 Eylül Salı günü sıcaklık 25°C civarında olacak. 17 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesini engellemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirecekler, güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde gölge alanlarda bulunmalıdır.

Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve yeterli sıvı almak da gereklidir. Ayrıca, sıcak havalarda araç içinde bırakılan çocuklar ve evcil hayvanlar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir.

Sıcak hava koşullarında enerji tüketiminin artabileceğini göz önünde bulundurmak faydalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak önemlidir. Klima kullanımını minimumda tutmak da sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya ve çevreye duyarlı olmaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç hurdaya döndü: Karı koca hastanede vefat etti!Araç hurdaya döndü: Karı koca hastanede vefat etti!
Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.