Van 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

15 Mayıs 2025 Perşembe günü Van'da hava durumu gündüz saatlerinde 16°C, gece saatlerinde ise 9°C civarında olacak. Yağmurlu koşullar bekleniyor. Bu dönemde, ortalama sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında değişmektedir.

16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 17°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Yağmursuz bir gün yaşanması bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 18°C'ye ulaşacak. Hava açık olacak. 18 Mayıs Pazar günü de 18°C sıcaklık ve açık hava koşulları bekleniyor.

Van'da Mayıs ayı boyunca ortalama nem oranı %59'dur. Yağmurlu gün sayısı ise 9'dur. Bu nedenle, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak gerekir.

Yağmurlu günlerde hava koşullarının hızla değişebileceği dikkate alınmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre ayarlamak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.