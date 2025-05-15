HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

15 Mayıs 2025 Perşembe günü Van'da hava durumu gündüz saatlerinde 16°C, gece saatlerinde ise 9°C civarında olacak.

Van 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

15 Mayıs 2025 Perşembe günü Van'da hava durumu gündüz saatlerinde 16°C, gece saatlerinde ise 9°C civarında olacak. Yağmurlu koşullar bekleniyor. Bu dönemde, ortalama sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında değişmektedir.

16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 17°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Yağmursuz bir gün yaşanması bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 18°C'ye ulaşacak. Hava açık olacak. 18 Mayıs Pazar günü de 18°C sıcaklık ve açık hava koşulları bekleniyor.

Van'da Mayıs ayı boyunca ortalama nem oranı %59'dur. Yağmurlu gün sayısı ise 9'dur. Bu nedenle, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak gerekir.

Yağmurlu günlerde hava koşullarının hızla değişebileceği dikkate alınmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre ayarlamak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışıAK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı
Yola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareketYola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareket

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.