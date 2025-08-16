Van 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 5 metre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranları sabah %39, gündüz %32, akşam %51 ve gece %56 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 17 Ağustos Pazar günü sabah sıcaklık 24°C, gece ise 25°C olacak. 18 Ağustos Pazartesi günü sabah 30°C, gece 15°C tahmin ediliyor. 19 Ağustos Salı günü sabah 30°C, gece 16°C sıcaklıklar bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü sabah 29°C, gece 16°C olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığını korumak için faydalı olacaktır. Sıcak havalarda hassas grupların, özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Açık hava etkinliklerinin sabah veya akşam serinliğinde yapılması önerilmektedir. Güneşin dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklıdır. Klima ya da vantilatör gibi serinletici cihazlar iç mekanlarda serin kalmanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.