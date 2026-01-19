WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiren değişiklik!

WhatsApp'ta arkadaşlarınıza "günaydın" veya "komik kedi" GIF'i atarken kullandığınız o menü yakında değişecek. Çünkü WhatsApp, varsayılan GIF sağlayıcılarından biri olarak Tenor'un yerini Klipy ile değiştirmeye hazırlanıyor.

WHATSAPP'TA GIF ALTYAPISI DEĞİŞİYOR: İŞTE NEDENİ

WhatsApp'taki söz konusu değişiklik, WABetaInfo tarafından TestFlight beta programı aracılığıyla sunulan en son iOS beta güncellemesinde (sürüm 26.2.10.70) keşfedildi. Gizmochina'da yer alan habere göre, güncelleme, özelliğin geliştirilme aşamasında olduğunu ve uygulamanın gelecekteki bir sürümünde kullanıma sunulacağını doğruluyor.

WhatsApp'ın varsayılan GIF sağlayıcısı olan Tenor kısa süre önce, 30 Haziran 2026 tarihinde API hizmetlerini kapatacağını duyurdu. Platform halihazırda yeni geliştirici kayıtlarını kabul etmeyi durdurmuş durumda. Buna karşılık WhatsApp, Tenor devre dışı kaldığında kullanıcıların kesinti yaşamadan GIF paylaşmaya devam edebilmelerini sağlamak için GIF, internet meme'i ve çıkartma koleksiyonu sunan bir içerik platformu olan Klipy'yi WhatsApp'a entegre ediyor.

TENOR GİDİYOR, YERİNE "KLIPY" GELİYOR...

WhatsApp, mevcut Tenor kullanıcılarını otomatik olarak Klipy'ye geçirmeyi planlıyor. Bu geçiş herhangi bir kullanıcı eylemi gerektirmeyecek. Yani kullanıcıların yapması gereken herhangi bir şey olmayacak. Uygulama, değişikliği belirtmek için paylaşılan GIF'lerde bir Klipy etiketi gösterecek.

Şu anda WhatsApp, hem Giphy hem de Tenor üzerinden GIF aramalarını destekliyor. Bölgeye veya yapılandırmaya bağlı olarak, bazı hesaplar bu ikisinden yalnızca birine erişebiliyor. Tenor çevrimdışı olduğunda, WhatsApp bu kullanıcıları Klipy'ye yönlendirecek. Giphy kullanıcıları bu durumdan etkilenmeyecek.

Klipy'ye geçiş sadece WhatsApp ile sınırlı değil. Şu anda Discord gibi diğer platformlar da Klipy'ye geçiş yapmaya başladı. WhatsApp ise değişiklik için kesin bir tarih vermedi, ancak herhangi bir hizmet kesintisini önlemek adına geçişin 1 Temmuz 2026'dan önce tamamlanması bekleniyor.