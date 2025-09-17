Van 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 26°C civarına ulaşacak. Rüzgar, doğu yönünden 13 km/saat hızla esecek. Nem oranı ise %44 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. 18 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı 27°C'ye yükselebilir. 19 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava yine açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de faydalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşır. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.