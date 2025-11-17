Van 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu olarak bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 5.4°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 9.3°C civarında ölçülecek. Hissedilen sıcaklık 3.7°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %88 seviyesinde. Rüzgar hızı 1.8 km/saat olarak hesaplanıyor. Gün doğumu saati 06:51 olacak. Gün batımı saati 16:53 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler söz konusu. 18 Kasım 2025 Salı günü hafif sağanak yağmurlar devam edecek. 19 Kasım Çarşamba günü ise hava daha da soğuyacak. Kar yağışının başlaması öngörülüyor. Bu dönemde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Hava koşulları trafikte zorluklar yaratabilir. Sürücülerin yol koşullarına uygun hızda gitmeleri önemlidir. Dikkatli olmaları da gerekiyor. Soğuk hava nedeniyle hipotermi riski vardır. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmelidir. Su borularının donma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sağlık durumlarına dikkat edilmelidir. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.