HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Van'da hava durumu güneşli ve açık olacak. Sıcaklık, 17°C'ye kadar yükselecek.

Van 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C, gündüz 17°C, akşam 10°C ve gece 7°C civarında bekleniyor. Gün boyunca az bulutlu ve rüzgarlı bir hava hakim olacak. Rüzgarın sabah saatlerinde saatte 16 km, gündüz saatte 21 km, akşam saatte 6 km ve gece saatte 2 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %74, gündüz %57, akşam %76 ve gece %89 seviyelerinde olacak.

18 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının gündüz 18°C, gece 10°C olması bekleniyor. 19 Mayıs Pazartesi gündüz yine 18°C, gece 10°C olarak tahmin ediliyor. 20 Mayıs Salı günü ise gündüz 17°C, gece 9°C olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların tedbirli olmaları faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ultraviyole (UV) seviyeleri artabilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığı açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ertan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçtiErtan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçti
ABD'nin konuştuğu firar! 11 mahkum cezaevinden kaçtıABD'nin konuştuğu firar! 11 mahkum cezaevinden kaçtı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı!

200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

Oğlu Sadri ile Cannes'ta! Kırmızı halıda boy gösterdiler! ''Aynı babası''

Oğlu Sadri ile Cannes'ta! Kırmızı halıda boy gösterdiler! ''Aynı babası''

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

Devlet Bahçeli: "Barış tek kanatlı kuş değildir"

Devlet Bahçeli: "Barış tek kanatlı kuş değildir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.