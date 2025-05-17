Van 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C, gündüz 17°C, akşam 10°C ve gece 7°C civarında bekleniyor. Gün boyunca az bulutlu ve rüzgarlı bir hava hakim olacak. Rüzgarın sabah saatlerinde saatte 16 km, gündüz saatte 21 km, akşam saatte 6 km ve gece saatte 2 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %74, gündüz %57, akşam %76 ve gece %89 seviyelerinde olacak.

18 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının gündüz 18°C, gece 10°C olması bekleniyor. 19 Mayıs Pazartesi gündüz yine 18°C, gece 10°C olarak tahmin ediliyor. 20 Mayıs Salı günü ise gündüz 17°C, gece 9°C olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların tedbirli olmaları faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ultraviyole (UV) seviyeleri artabilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığı açısından önemlidir.