Van 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, 19 Haziran Perşembe günü bölgesel düzensiz yağmurlar görülecek. 20 Haziran Cuma günü de benzer şekilde yağmurlar etkili olacak. 21 Haziran Cumartesi günü, hava koşullarının daha stabil hale gelmesi ve açık, güneşli olması öngörülüyor.

Van'ın Haziran ayı genelinde, ortalama gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 9.8°C olarak kaydediliyor. Bu dönemde, yağış miktarı ortalama 23 mm, nem oranı ise %45 civarındadır. Bu veriler, Haziran ayının Van'da genellikle ılıman ve kuru geçtiğini gösterir.

19 ve 20 Haziran tarihlerinde beklenen yağışlar, bölgesel düzensiz yağmurlar şeklinde olacak. Bu durum, günlük planlamaları etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. İhtiyaç duyulursa bu planları esnek tutmaları gerekir. Ayrıca, yağışların ardından oluşabilecek su birikintileri ve kaygan zeminler nedeniyle trafik güvenliğine dikkat edilmelidir.

Van'da Haziran ayı boyunca genellikle açık ve güneşli hava koşulları hakimdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası olumsuz etkileri en aza indirmek için önemlidir.