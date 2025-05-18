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Van 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Van 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında, gece ise 10°C seviyelerinde bekleniyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölge halkı için rahat bir gün sunacaktır.

19 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının 18°C civarında olması tahmin ediliyor. 20 Mayıs Salı günü ise sıcaklık 17°C seviyelerinde olacak. Bu tarihlerde hava genel olarak açık ve güneşli kalacak. 21 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 18°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava koşullarının yine açık ve güneşli olması öngörülüyor.

Mayıs ayı boyunca hava koşulları genellikle değişkenlik göstermektedir. Ayın ilk haftalarında yağışlı ve serin hava etkili olur. Ayın ortalarından itibaren hava sıcaklıkları artmakta ve güneşli günler daha baskın hale gelmektedir. 15 Mayıs'ta sağanak yağışların görülebileceği, ancak sonrasında güneşli günlerin artacağı öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına göre önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle 15 Mayıs'ta beklenen sağanak yağışlar nedeniyle açık alanlarda bulunanların dikkatli olmaları önemlidir. Hava sıcaklıkları artınca güneş ışınlarının etkisi de artacaktır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve yeterli su tüketimi gibi önlemler alınmalıdır. Bu şekilde, hem yağışlı hem de güneşli günlerde sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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