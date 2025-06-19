Van 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 19,3°C ile 23,3°C arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları 19,3°C ile 23,3°C arasında, gece sıcaklıkları ise 15,3°C civarında kalacak. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar hızı 14,0 km/saat olarak tahmin ediliyor.

20 Haziran Cuma günü bölgesel düzensiz yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 19,2°C ile 23,4°C arasında, gece sıcaklıkları 15,4°C civarında olacak. Nem oranı %48, rüzgar hızı ise 15,1 km/saat olarak öngörülüyor.

21 Haziran Cumartesi günü düzensiz yağmurlar etkisini sürdürecek. Gündüz sıcaklıkları 19,2°C ile 22,9°C arasında, gece sıcaklıkları 15,7°C civarında olacak. Nem oranı %49, rüzgar hızı 15,1 km/saat tahmin ediliyor.

22 Haziran Pazar günü de yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 19,4°C ile 23,3°C arasında, gece sıcaklıkları 15,4°C civarında kalacak. Nem oranı %48, rüzgar hızı 15,1 km/saat olarak bekleniyor.

Haziran ayı genellikle 24 güneşli gün, 5 uzun süreli yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Nem oranı %51, yıllık ortalama yağış miktarı ise 18 milimetre civarındadır. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 7 kilometre civarındadır.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjisi olanların gerekli önlemleri alması faydalıdır. Rüzgar hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.