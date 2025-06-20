Van 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Mevsim normallerinde bir seyir izliyor.

21 ve 22 Haziran tarihlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Her iki gün için hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 26-27°C, gece saatlerinde ise 16-17°C civarında olması tahmin ediliyor. Sıcak ve güneşli bir hava sürecek.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğu artacak. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, şapka takmak ve uzun kollu giysiler tercih etmek önemlidir. Bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önler. Güneşin en etkili olduğu saatlerde (10:00-16:00) mümkün olduğunca gölgede kalmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmelidirler. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önerilir. Sıcak havalarda araçların içinde bırakılan çocuklar ve evcil hayvanlar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir.

Sıcak hava koşulları elektrikli cihazların aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle, elektronik cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir. Aşırı ısınan cihazların fişlerinin çekilmesi, yangın riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.