Van 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. Nem oranı %43, rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3.5 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C'ye kadar çıkacak. 23 Mayıs Cuma günü hafif yağmur ihtimali mevcut. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C civarında seyredecek.

Van'da Mayıs ayı genellikle ılıman ve yağışlı geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 16.6°C, gece sıcaklıkları ise 4.4°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 50 mm olup, nem oranı %59'dur.

Hava koşullarına bağlı olarak sürücülerin yolda dikkatli olmaları önemlidir. Araçlarının bakımını düzenli olarak yapmaları da gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.