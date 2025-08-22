Van 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarına yükselecek. Gece ise sıcaklık 16°C seviyelerine düşecek. Nem oranı sabah %57, gündüz %39, akşam %59 ve gece %78 olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 31°C, 24 Ağustos Pazar günü ise 32°C civarında ölçülecek. Bu sıcak havada öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekli. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalı olur. Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Van'da Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklık 22.1°C olarak belirlenmiştir. En düşük sıcaklık 14.9°C, en yüksek sıcaklık ise 27.9°C olmuştur. Yağış miktarı yaklaşık 6 mm olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, Van'ın Ağustos ayında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Yaz aylarında Van'a seyahat edeceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.