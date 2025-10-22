Van 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

22 Ekim 2025 Çarşamba günü Van'da hava koşulları bulutlu ve soğuk. Sıcaklıkların 14°C civarında olması bekleniyor. Gün boyunca hafif yağışlar etkili olacak. Rüzgar doğudan saatte 10 km hızla esecek.

23 Ekim Perşembe günü hava daha da soğuyacak. Rüzgar kuzey yönünden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Bu durum, dışarıda daha fazla üşümenize neden olabilir.

Soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken, kat kat giyinmeye özen gösterin. Vücut ısınızı korumak için uygun kıyafetler seçin. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymeniz faydalı olur. Ayrıca, su geçirmeyen dış giyimler tercih edin.

Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont veya yağmurluk kullanın. Sahip olduğunuz elektronik cihazları nemden korumak için su geçirmeyen çantalar kullanabilirsiniz. Koruyucu kılıflar da faydalıdır. Hava koşullarına bağlı ulaşımda aksaklıklar olabilir. Toplu taşıma araçlarının güncel durumunu kontrol edin. Planlarınızı buna göre yapmanız akıllıca olur.