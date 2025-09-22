HABER

Van 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 22 Eylül Pazartesi hava durumu hafif rüzgarlı ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Van'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C olarak tahmin edilmektedir. Gece ise sıcaklığın -1°C olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 8°C. Nem oranı %54. Rüzgar hızı 15 km/saat. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmektedir. Basınç değeri 785 hPa olarak ölçülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmemektedir. Hava durumu 23 Eylül Salı günü sabah 18°C, gece 0°C olarak öngörülmektedir. 24 Eylül Çarşamba günü sabah 21°C, gece 3°C olacaktır. 25 Eylül Perşembe günü ise sabah 21°C, gece 6°C beklenmektedir. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ancak sabah ve akşam serinlik hissedilecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilmektedir. Seyahat planlayanların hava sıcaklıklarının düşmesini göz önünde bulundurması önemlidir. Hazırlık yapmaları gerekebilir.

