Van 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde hava durumu açık ve güneşli olacak. 22 Kasım'da sıcaklık -3°C ile 12.1°C arasında değişecek. 23 Kasım'da ise en düşük sıcaklık 4.5°C, en yüksek 11.7°C olacak. Nem oranları %72 ve %87 olarak tahmin edildi. Rüzgar hızı sırasıyla 4.8 km/saat ve 8.6 km/saat olarak ölçülecek. Bu dönemde uygun giyinmek, soğuk havaya karşı korunmak için önemli bir adım.

Cansu Akalp

Van'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık en düşük -3°C, en yüksek ise 12.1°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %72 olarak belirlenmiştir. Rüzgar hızı 4.8 km/saat, basınç seviyesi ise 799.2 mb olarak hesaplanmıştır. Gün doğumu 06:53’te, gün batımı ise 16:45’te gerçekleşecektir.

23 Kasım Pazar günü de hava koşullarının açık ve güneşli olması bekleniyor. Gün içindeki en düşük sıcaklık 4.5°C, en yüksek sıcaklık 11.7°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %87 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 8.6 km/saat, basınç seviyesi 845.4 mb olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 06:57, gün batımı saati ise 16:48’dir.

Bu dönemde hava koşullarının açık ve güneşli olması beklenmektedir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği öngörülüyor. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlar yapılırken hava koşulları dikkate alınmalıdır. Uygun kıyafetler seçilmelidir. Sabah işe veya okula giderken sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Böylece soğuk hava koşullarına karşı daha iyi korunmuş olunacaktır.

