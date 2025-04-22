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Van 22 Nisan Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında bekleniyor. Bu dönemde ortalama gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı 6°C'dir. Nisan ayında yağış miktarı ortalama 57 mm'dir. Bu ayda toplamda ortalama 9 yağmurlu gün yaşanır.

Van 22 Nisan Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı 6°C olacak. Bu günde yağmurlu bir hava bekleniyor. 24 Nisan Perşembe günü de aynı sıcaklıklarla yağmurlu bir hava öngörülüyor. 25 Nisan Cuma günü yine gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı 6°C olacak ve yağmur bekleniyor.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Ayrıca, yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sürekli değişen hava koşullarına karşı esnek planlar yapmak, olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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