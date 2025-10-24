Van 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:24, gün batımı ise 17:16 olarak hesaplandı.

25 Ekim Cumartesi günü yine hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 10°C ile 14°C arasında olması tahmin ediliyor. 26 Ekim Pazar günü hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında değişecek. 27 Ekim Pazartesi günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini akılda tutmak önemlidir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da önerilir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Görüş mesafesinin azalabileceği dikkate alınmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli olmak gerekmektedir. Sosyal etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmeyi unutmamalısınız. Gerekli önlemleri almak, gününüzü daha keyifli geçirecektir.