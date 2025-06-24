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Van 24 Haziran Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak.

Van 24 Haziran Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın ve bölgenin tipik yaz havasını yansıtıyor.

25 Haziran Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 25 Haziran'da hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 27°C ile 12°C arasında değişecek. 26 Haziran Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 12°C arasında seyredecek. 27 Haziran Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 13°C arasında olacak. 28 Haziran Cumartesi günü de hava güneşli ve sıcaklıklar 27°C ile 14°C arasında olacak. 29 Haziran Pazar günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 28°C ile 14°C arasında değişecek. 30 Haziran Pazartesi günü hava bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, hava sıcaklıkları 25°C ile 27°C arasında değişeceğinden, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahat bir gün geçirmenize olanak tanıyacaktır.

Van'da Haziran ayı boyunca genellikle açık ve güneşli hava hakimdir. Yağış miktarı düşüktür ve nem oranı ortalama seviyelerdedir. Bu dönem, açık hava etkinlikleri ve geziler için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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