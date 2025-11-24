Van 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 14°C civarında. Gece ise sıcaklık 8°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, rahat bir hava koşulu sağlayacak.

25 Kasım Salı günü hava sıcaklıklarının 10°C'ye düşmesi bekleniyor. Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması tahmin ediliyor. 26 Kasım Çarşamba günü sıcaklık yine 10°C civarında kalacak. Hafif kar yağışının görülmesi olası. Bu dönemde daha soğuk ve yağışlı hava koşulları öngörülüyor.

Bu süreçte hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle soğuk ve yağışlı günler için kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez kıyafetler kullanmak da önemlidir. Kar yağışı beklenen günlerde yollarda buzlanma olabilir. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Isıtıcıların düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Evdeki su borularının donmasını önlemek için önlemler alınmalıdır. Böylece yaklaşan olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olunabilir.