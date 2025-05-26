Van 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Mayıs ayında Van'da ortalama gündüz sıcaklığı 11.3°C, gece sıcaklığı ise 4.4°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Mayıs Salı günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında tahmin ediliyor. 28 Mayıs Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 11°C düzeyinde seyredecek. 29 Mayıs Perşembe günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında öngörülüyor. 30 Mayıs Cuma günü de hava açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamak önemlidir. Akşam saatlerinde serinlikten korunmak için yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, güneşten korunmak amacıyla şapka takmak veya güneş kremi kullanmak cilt sağlığınız için önemlidir. Böylece gündüz ve akşam saatlerinde rahat vakit geçirebilirsiniz.