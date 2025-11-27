HABER

Van 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 27 Kasım 2025'te hava durumu, sabah 6°C, gece ise 2°C olarak öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 1°C olacak. Nem oranı %70 seviyesindedir. Rüzgar güneyden 8 km/saat hızla esecek. 28-30 Kasım tarihleri arasında sıcaklıkların düşük, nem oranlarının ise %70-72 arasında değişmesi bekleniyor. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Rüzgar geçirmeyen giysilerle korunmak önemlidir. Su sıcaklığı 5°C seviyesinde kalacak.

Hazar Gönüllü

Van'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C. Gece ise 2°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 1°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %70 seviyesinde. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın güney yönünden geleceği öngörülüyor. Gün içinde su sıcaklığı ise 5°C olacak.

28 Kasım Cuma günü hava durumu sabah 7°C. Gece sıcaklığı 1°C civarında beklentisi var. 29 Kasım Cumartesi sabah 7°C, gece 1°C olacak. 30 Kasım Pazar sabah 6°C, gece ise 2°C sıcaklıklar öngörülüyor. Hissedilen sıcaklıklar 1°C civarında kalacak. Nem oranları %70 ile %72 arasında değişecek. Rüzgar hızlarının 8-9 km/saat arasında olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerinden esecek. Su sıcaklığı yine 5°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunması önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğu için nemden korunmak gerekebilir. Su geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden esmesi hava koşullarını soğutabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak faydalıdır. Gün içindeki su sıcaklığı 5°C seviyesinde kalacak. Suya girmeden önce dikkatli olunmalıdır. Uygun koruyucu ekipman kullanmak önemlidir. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

