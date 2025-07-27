Van 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 21°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı ise %43 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 31°C'ye kadar yükselebilir. 29 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 31°C seviyelerinde kalması bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklıkların 30°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek, hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmek vücut sağlığını korumaya destek olur.