Van 28 Ağustos Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıklarının 29°C civarında, gece ise 15°C seviyelerinde olması beklenmektedir. Nem oranı sabah %46, gündüz %39, akşam %59 ve gece %78 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar, güney yönünden saatte 12 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 29°C civarında kalacaktır. 30 Ağustos Cumartesi günü ise parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları su kaybı riskini artırmaktadır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak sağlık açısından faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlık sorunlarının önüne geçebilir.