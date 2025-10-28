HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 28 Ekim Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 Salı günü Van'da hava durumu az bulutlu ve güneşli olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 5°C'ye kadar düşecek. Bu durum, sis ve don riskini artıracak. 29 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu, sıcaklık 13°C civarında olacak. 30 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde hava serin ve kapalı kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüşü nedeniyle kalın giysiler giymek öneriliyor. Tarım alanında önlem almak önem taşıyor.

Van 28 Ekim Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 Salı günü Van'da hava durumu az bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Bölge, tipik sonbahar koşullarını yansıtmaktadır. Gün boyunca sıcaklık 15°C civarında kalması beklenmektedir. Gece saatlerinde sıcaklık 5°C'ye kadar düşecektir. Bu durum, erken sabah saatlerinde don ve sis riskini artırmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 29 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve soğuk olacaktır. Sıcaklıkların 13°C civarında olması tahmin edilmektedir. 30 Ekim Perşembe günü hava az bulutlu ve serin kalacaktır. Yine sıcaklıkların 13°C civarında olması öngörülmektedir. 31 Ekim Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Bu gün de sıcaklık 13°C civarında kalması beklenmektedir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi dikkat çekmektedir. Kalın giysiler giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Sabah saatlerinde oluşabilecek sis nedeniyle trafikte dikkatli olunmalıdır. Görüş mesafesi azaldığında hız düşürülmelidir. Sabah saatlerinde don riski bulunduğundan tarım faaliyetleriyle uğraşanların önlem alması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumak açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkhan’da konteyner yangınıKırıkhan’da konteyner yangını
Malatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandıMalatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.