Van 28 Ekim Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 Salı günü Van'da hava durumu az bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Bölge, tipik sonbahar koşullarını yansıtmaktadır. Gün boyunca sıcaklık 15°C civarında kalması beklenmektedir. Gece saatlerinde sıcaklık 5°C'ye kadar düşecektir. Bu durum, erken sabah saatlerinde don ve sis riskini artırmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 29 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve soğuk olacaktır. Sıcaklıkların 13°C civarında olması tahmin edilmektedir. 30 Ekim Perşembe günü hava az bulutlu ve serin kalacaktır. Yine sıcaklıkların 13°C civarında olması öngörülmektedir. 31 Ekim Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Bu gün de sıcaklık 13°C civarında kalması beklenmektedir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi dikkat çekmektedir. Kalın giysiler giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Sabah saatlerinde oluşabilecek sis nedeniyle trafikte dikkatli olunmalıdır. Görüş mesafesi azaldığında hız düşürülmelidir. Sabah saatlerinde don riski bulunduğundan tarım faaliyetleriyle uğraşanların önlem alması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumak açısından faydalı olacaktır.