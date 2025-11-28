HABER

Van 28 Kasım Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 28 Kasım 2025 tarihinde hava durumu oldukça soğuk ve nemli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 2°C, gece saatlerinde ise -9°C olarak tahmin ediliyor. Hava kapalı ve bulutlu geçecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın giysiler tercih edilmesi, su geçirmeyen ürünler kullanılması ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Van'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 2°C olarak tahmin edilmektedir. Gece saatlerinde ise sıcaklık -9°C olacaktır. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %71 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak ölçülecektir. Bu koşullar soğuk ve nemli bir atmosferin hakim olacağını göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günleri de sıcaklıklar sabah saatlerinde 2°C, gece saatlerinde ise -8°C civarında olacak. Nem oranı %70-69 arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 9 km/saat olarak kalacaktır. Soğuk ve nemli hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceği görülmektedir.

Bu tür hava koşullarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olabilir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme sonucu üşümemek için su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirecekler için rüzgar geçirmeyen montlar ve aksesuarlar kullanmak faydalı olacaktır. Sokaklarda yürürken zeminlerin kaygan olabileceğini unutmamak önemlidir. Uygun ayakkabılar giymek olası kazaların önüne geçebilir. Hassas grupların, özellikle yaşlılar ve çocukların daha dikkatli olması önerilir. Mümkünse dışarıda vakit geçirmemeleri de tavsiye edilir.

