Van 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı az bulutlu. Sıcaklıkların 20°C ile 30°C arasında değişmesi bekleniyor. 29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 21°C ile 31°C arasında olacağı öngörülüyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 22°C ile 30°C arasında, 31 Temmuz Perşembe günü ise 22°C ile 31°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak ve yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu durum, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırabilir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak gerekir. Şapka ve güneş gözlüğü takmak, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Bol su içmek ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) gölgede kalmak zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur.

Sıcak havalarda vücut ısısı yükselebilir. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri artabilir. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin aşırı sıcaklardan kaçınmaları, serin ortamlarda bulunmaları ve düzenli olarak su tüketmeleri önem taşır.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planları buna göre güncellemek olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemeye yardımcı olabilir.