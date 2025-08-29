HABER

Van 29 Ağustos Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Van 29 Ağustos Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarındadır. Gece sıcaklıklarının ise 18°C seviyelerinde olması beklenmektedir. Nem oranı sabah %45, gündüz %45, akşam %59 ve gece %78 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar güney yönünden saatte 12 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 30 Ağustos Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü ise açık ve güneşli bir hava tahmin edilmektedir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları su kaybı riskini artırmaktadır. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak sağlık açısından faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

