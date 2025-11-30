Van 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2025 Pazar günü Van'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5.9°C tahmin edilmektedir. Öğle saatlerinde ise bu değer 10.4°C civarında olacak. Nem oranı %81 olarak öngörülmektedir. Rüzgar hızı 8.9 km/h, basınç seviyesi 837.3 mb olarak belirtiliyor. Gün doğumu saati 07:04, gün batımı saati ise 16:46'dır.

1 Aralık Pazartesi günü de hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 4.7°C ile 5.1°C arasında değişecek. Nem oranı %81, rüzgar hızı 8.9 km/h ve basınç seviyesi 837.3 mb bekleniyor. Gün doğumu saati 07:04, gün batımı saati ise 16:46'dır.

Hava koşulları soğuk ve kapalı olacaktır. Bu nedenle vatandaşların kalın ve kat kat giyinmeleri önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Eğer gerekli ise koruyucu maskeler kullanılabilir. Rüzgar hızı 8.9 km/h olduğunda açık alanlarda hafif serinlik oluşabilir. Dışarı çıkarken rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmesi tavsiye edilir. Gün ışığının kısa sürmesi nedeniyle gündüz saatlerinde de sıcak tutan giysilere ihtiyaç vardır. Bu önlemler sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olacaktır.