Van 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 17°C seviyelerinde bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Ufuk Dağ

1 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 30°C, 2 Eylül Salı günü 29°C, 3 Eylül Çarşamba günü 28°C, 4 Eylül Perşembe günü 27°C ve 5 Eylül Cuma günü 25°C civarında olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları su kaybı riskini artırıyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaktan kaçınmak sağlık açısından faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

hava durumu Van
