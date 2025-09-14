HABER

Van Büyükşehir Belediyesinden park ihlallerine sıfır tolerans

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü trafik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, şehir merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda yoğunlaşan park ihlalleri, yaya geçişleri ile duraklara bırakılan araçlara karşı yapılan denetimlerde araç sürücülerine cezai işlem uygularken, araçlarda çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekiliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok cadde ve sokağında kaldırımları işgal eden, trafik akışını engelleyen araçlara karşı denetimlerini arttırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürütülen denetimlerde uygunsuz park eden araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Yaya ulaşımını engelleyen ve güvenliği tehlikeye atan park halindeki araçlar ise yediemin otoparkına çekiliyor. Bu çalışmalar sayesinde, şehir merkezindeki yoğun bölgelerde trafik düzeni sağlanması hedeflenirken, ekiplerin denetimlerini sürdüreceği ve çözüm odaklı çalışmaların artarak devam edeceği de belirtildi.

(İHA)

Van
