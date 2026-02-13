HABER

Van’da 1 milyon 750 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 milyon 750 bin TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Van’da 1 milyon 750 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "M.R.E. (27) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde, piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli M.R.E. (27) isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

