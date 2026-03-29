Van’da 23 yıllık kan davası barışla son buldu

Van’ın Özalp ilçesinde 23 yıl önce 4 kişinin hayatını kaybettiği kan davası, düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

Özalp ilçesine bağlı Yumruklu Mahallesi’nde 23 yıldır husumetleri devam eden Özgül ve Utanç aileleri için bir düğün salonunda barış merasimi düzenlendi. Kanaat önderlerinin araya girmesiyle bir araya gelen taraflar, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek tokalaşıp barıştılar.

KAN DAVALI AİLELER BARIŞTI

Barış yemeğine katılan Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, barışta emeği geçenlere teşekkür ederek, "İki ailenin bundan sonra huzur içinde bu güzel topraklarda yaşamaya devam etmelerini temenni ederim. Özgül ve Utanç ailelerini sergiledikleri bu güzel yaklaşım için tebrik ederek, barışta emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Barış yemeğinde konuşan kanaat önderleri ise uzun yıllardır süren kan davasının son bulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

