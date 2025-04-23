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Van’da 25 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Van’da narkotik polisi lüks araçta yaptığı armada 25 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van’da 25 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; 23 Nisan 2025 tarihi ilimiz Edremit uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

2 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM

Yapılan aramada; 25 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van uyuşturucu
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