HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Van'da 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Van istikametinden Erciş'e doğru seyir halinde olan minibüsü durdurup arama yaptı. Yapılan aramada minibüsün taban kısmında saklanmış 3 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saksağan ile ilçe esnafının renkli görüntüleri ilgi gördüSaksağan ile ilçe esnafının renkli görüntüleri ilgi gördü
Brezilya'dan getirttiği meyveden tespih üretiyorBrezilya'dan getirttiği meyveden tespih üretiyor

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.