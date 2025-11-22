HABER

Van’da 300 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi

Van Geri Gönderme Merkezi’nde 300 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi. Van İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, göçmenlerin yasal prosedürler çerçevesinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde ülkelerine dönüşlerinin sağlandığını belirtti.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ve komandoların sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Van Ferit Melen Havalimanı’na sevk edildi. Burada, Afganistan Hava Yolları’na ait uçaklarla ülkelerine gönderilmek üzere hazırlıkları tamamlanan göçmenler, güvenli bir şekilde sınır dışı edildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri, ilgili kurumların koordinasyonu ve iş birliğiyle titizlikle gerçekleştirildi.

"İNSAN HAKLARINA SAYGILI BİR BİÇİMDE' ÜLKELERİNE DÖNÜŞLERİ SAĞLANDI"

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu süreçte hem güvenlik hem de düzenin sağlanması için yoğun çaba harcadı. Van İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, göçmenlerin yasal prosedürler çerçevesinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde ülkelerine dönüşlerinin sağlandığını belirtti.

22 Kasım 2025
Kaynak: İHA
