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  4. Van'da 50 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'da 50 kilo metamfetamin ele geçirildi

31.03.2025 16:55
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Van'da narkotik polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık çalışmalarda 50 kilo 786 gram metamfetamin, 1 kilo 330 gram kokain, 1 kilo skunk ele geçirildi.

Van'da 50 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 50 kilo 786 gram metamfetamin, 1 kilo 330 gram kokain, 1 kilo skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 9 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi.

(İHA)Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van metamfetamin
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