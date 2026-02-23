HABER

Van'da adrenalin planı suya düştü

Van'da gerçekleştirdiği sıra dışı etkinliklerle adından söz ettiren 'buz adam' lakaplı gezgin ve maceracı öğretmen, bu kez istediğini başaramadı. Kış aylarında donan göllerde yüzmesi ve buz kırarak suya girmesiyle bilinen öğretmen, buzları erken çözülen Sıhke Göleti'ne giremedi.

Van'da görev yapan ve sıra dışı rotaları, dondurucu sulara olan tutkusuyla tanınan 'buz adam' lakaplı gezgin öğretmen, bu kez doğanın sürpriziyle karşılaştı. Kış boyunca buz tutan göllerde gerçekleştirdiği ekstrem dalışlarla adından söz ettiren maceracı öğretmen Muhammed Türken, rotasını Sıhke Göleti'ne çevirdi ancak eriyen buzlar bu kez güvenli bir geçişe izin vermedi.

"BUZLAR ÇÖZÜLDÜ, PLANLAR ERTELENDİ"

Yılın büyük bölümünü Van'ın eşsiz doğasında kamp yaparak ve keşfedilmemiş noktaları fotoğraflayarak geçiren öğretmen Muhammed Türken, geleneksel hale getirdiği soğuk suda yüzme ve buz kırarak suya girmek için Sıhke Göleti'ne gitti. Ancak baharın erken yüzünü göstermesiyle birlikte gölet yüzeyindeki buz tabakasının inceldiğini ve parçalandığını gören maceracı, güvenlik gerekçesiyle suya girmekten vazgeçti. Daha önce Van Gölü ve farklı su kaynaklarında soğuk su etkinlikleri yapan öğretmen, bu kez şartların elverişsiz olması nedeniyle suya girmekten vazgeçti. Güvenliği ön planda tuttuğunu belirten öğretmen, maceranın bilinçli yapılması gerektiğini ifade etti.

"SIHKE GÖLETİ'NİN BENDE FARKLI BİR YERİ VAR"

Maceracı öğretmen Muhammed Türken, "Geçen gün Ramazan'dan önce Zernek Barajı'nda buz kırıp girmiştim. Çok keyif almıştım ve çok da eğlenceli geçmişti Sıhke Göleti'nin bende farklı bir yeri var. Çünkü çocukluğumun geçtiği bir yer. Yaklaşık 25-26 yıllık yaşamım burada geçti. Küçükken burada yüzmeyi öğrendim. Bugün burada buz kırıp girmek için geldim ama maalesef bu sene bahar çok erken geldiği için buzlar erimiş. Şimdi riskli olduğu için buraya giremeyeceğiz. Biraz üzüldük. Önümüzdeki yıl kesinlikle buraya gireceğim. Daha erken bir tarihte buranın donmuş olduğu bir vakitte hedefim buraya girmek. Özellikle çocukluğumun geçtiği Sike Gölet'ine girip burada keyif almak istiyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

