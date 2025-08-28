HABER

Van'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışmaları başladı

Van'ın Edremit ilçesinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kalitesini artıracak olan 50 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin inşaat çalışmalarına başlandı.

Ufuk Dağ

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, yüklenici firma yetkilileri ve mühendislerle birlikte alanda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Op. Dr. Tosun, merkezin tamamlanmasıyla birlikte modern imkanlarla donatılacak tesisin bölge halkına daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunacağını ifade etti. Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında inşa edilecek 800 yataklı yeni hastane binasıyla birlikte mevcut hastane, "şehir hastanesi" statüsü kazanacak. 240 bin metrekarelik alana inşa edilecek dev sağlık kompleksinin kazı ve temel hazırlık çalışmaları ise devam ediyor.

Van
