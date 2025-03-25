Van'da bir otomobilde 36 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, araca gizlenmiş 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu buldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. (AA)