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  4. Van'da bir otomobilde 36 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir otomobilde 36 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

25.03.2025 22:26
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Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da bir otomobilde 36 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, araca gizlenmiş 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu buldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Van
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