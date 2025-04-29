Van'da bugün hava durumu nasıl olacak? Van 29 Nisan Salı hava durumu!

Van'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14°C, gece saatlerinde ise 7°C olarak öngörülmektedir. Hava genellikle açık olacak. Hafif bir rüzgar beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Van'ın Nisan ayı için tipik değerleridir. Nisan ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 14°C civarındadır.

30 Nisan Çarşamba günü de gündüz sıcaklığının 14°C, gece sıcaklığının ise 7°C olması beklenmektedir. 1 Mayıs Perşembe günü için de aynı sıcaklıklar tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava açık kalacaktır. Hafif rüzgarlar görülecektir. 2 Mayıs Cuma günü yağmur ihtimali artmaktadır. Gündüz sıcaklığı yine 14°C, gece sıcaklığı ise 7°C olarak öngörülmektedir.

Van'da Nisan ayı boyunca ortalama 53 mm yağış düşmektedir. Yağışlar genellikle hafif ve düzenli aralıklarla gerçekleşir. Bu nedenle, yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilmektedir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket veya mont taşımak, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Gündüz saatlerinde yüzünü güneş ışınlarından korumak için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir.

Van'ın iklimi, dağlık yapısı nedeniyle ani hava değişimlerine neden olabilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Yağmurlu günlerde yolların kaygan olabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmak, güvenliğiniz için önemlidir.