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  4. Van'da büyük cami yangını! Mahalle sakinleri müdahalede bulundu, büyük hasar oluştu

Van'da büyük cami yangını! Mahalle sakinleri müdahalede bulundu, büyük hasar oluştu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 10:19
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Van'ın Çaldıran ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van'da büyük cami yangını! Mahalle sakinleri müdahalede bulundu, büyük hasar oluştu

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yağbasan Mahallesi'ndeki camide çıktı.

MAHALLELİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Alevleri fark eden mahalleli müdahalede bulunurken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken camide büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Van Çaldıran cami
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