Van'da Filistin temalı resim sergisi düzenlendi

Van Şişli Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen sergide, 45 öğrenci tarafından hazırlanan resimler sergilendi.

Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Emrah Değer, Filistin'deki çocuklara yapılan zulmü anlatmak için sergi açtıklarını söyledi.

Sergide elde edilecek geliri Filistinli çocukların yararına kullanacaklarını belirten Değer, şunları kaydetti:

"Resimlerde her zaman bir konu belirliyoruz. Bir tema oluyor, bugünkü resim sergimizdeki tema Filistin'de çocuk olmak. Gazze'deki katliamla ilgili bir tema oluşturmak, oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları, gördüğü zulmü dile getirebilmek için bu sergiyi yapma ihtiyacı duyduk. Bu sergimizde 45 öğrencinin hayal dünyalarıyla oluşturduğu resimler var. Buradaki tablolarımızı satışa sunup, geliri Filistinli çocuklar yararına kullanacağız."

Öğrenci Ezel Akil ise "Bugün Filistin adına sergi yapmak istedik. Filistinli çocuklara katkı sağlamak için çalıştık. Yoğun talep var, çok güzel oldu. Eserlerimizi satışa sunuyoruz. Amacımız Filistin'e destek olmak." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır