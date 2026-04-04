Van'da Gazze'ye destek yürüyüşü: "Saldırıları ve katliamları lanetlemek için buradayız"

Van'da Gazze'ye destek yürüyüşünde İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Kalabalık, "Filistin elbet özgür olacak", "Bir adım ötede insanlık ölüyor", "Bir çocuğun gökyüzüne bakarken kurduğu hayal bombalarla yarım kalmamalı", "Kibir ve zulme karşı sabır, iman, cihat" yazılı dövizler taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan platformun dönem sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, çocukların, kadınların ve masum insanların her gün katledildiğini söyledi.

"SALDIRILARI VE KATLİAMLARI LANETLEMEK İÇİN BURADAYIZ"

İsrail ve işbirlikçisi ABD'nin bölgeyi yakıp yıkmaya devam ettiğini belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Bizlere evlerimizde oturmak yakışmaz, işte bugün zalime karşı mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak ve tüm dünyada bu zalimleri lanetlemek ve zulmün durdurulmasını bizleri yönetenlerden istemek için bir araya geldik. İşgalci İsrail ile işbirlikçisi ABD’nin yıllardır uyguladığı böl, parçala, yut senaryolarına karşı çıkmak, Gazze'ye, Lübnan'a ve son olarak komşumuz İran İslam Cumhuriyeti'ne yapılan saldırıları ve katliamları lanetlemek için buradayız. Bölgemizde yürütülen kirli senaryoları, zulmü ve katliamları lanetliyoruz. Bölge halklarının iradesini yok sayan, sınırları kanla yeniden çizmeyi hedefleyen hiçbir askeri girişimi, işgali ya da saldırıyı kabul etmiyoruz."

Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

