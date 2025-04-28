HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi.

Van'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde denetim yaptı.

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 66 kilo 668 gram altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 760 bin lira, 107 bin 430 dolar, 133 bin 605 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Uşak! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardıYer: Uşak! Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul ettiKırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Anahtar Kelimeler:
Van kaçakçılık operasyonu kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

Kapalı kapılar ardında söylediler

Kapalı kapılar ardında söylediler

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.