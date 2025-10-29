Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğünün Başkale ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 117 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli B.K. (31) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Tuşba ilçesi Tımar mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 430 bin TL olan 18 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli Y.K. (48) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

