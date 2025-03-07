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Van'da gün batımında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı

07.03.2025 10:51
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Türkiye'nin en doğudaki kenti Van'da gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Van'da gün batımında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını da Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'dan (Güneşin kenti) alan Van, güneşin göl üzerinde batışında sergilediği eşsiz güzelliği kartpostalı andıran görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Van, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Gün batımının en güzel izlendiği kentlerden biri olan Van, güneşin batışıyla bambaşka bir güzelliğe bürünüyor.

Güneşin batışı sırasında Van Gölü sahillerinde ortaya çıkan kızıllık, seyir zevki yüksek manzaralar oluşturuyor.

Yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de bu romantik görüntüsünden bir şey kaybetmeyen Van Gölü, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatıyor.

Özellikle gölün üzerinde yansıyan güneş ışıkları, görenleri hayran bırakıyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van
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