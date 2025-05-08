Van'da hava durumu nasıl olacak? Van'da 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Van'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 15°C civarında, gece ise 7°C civarında beklenmektedir. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark, bölgenin iklim özelliklerini gösterir. Mayıs ayında Van'da ortalama gündüz sıcaklıkları 15°C, gece sıcaklıkları ise 4°C civarındadır.

9 Mayıs Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu, 10 Mayıs Cumartesi günü ise yağmurlu olacak. Bu dönemde gündüz ve gece sıcaklıkları 15°C ile 8°C arasında değişecektir. Mayıs ayı boyunca Van'da ortalama yağış miktarı 50 mm civarında, yağmurlu gün sayısı ise 9'dur.

Bu hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıklarındaki fark nedeniyle kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve planları bu duruma göre ayarlamak, olumsuz sürprizlerden kaçınmaya yardımcı olacaktır.