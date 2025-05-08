HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van'da hava durumu nasıl olacak? Van'da 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Van 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Van'da hava durumu parçalı bulutlu.

Van'da hava durumu nasıl olacak? Van'da 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Van'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 15°C civarında, gece ise 7°C civarında beklenmektedir. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark, bölgenin iklim özelliklerini gösterir. Mayıs ayında Van'da ortalama gündüz sıcaklıkları 15°C, gece sıcaklıkları ise 4°C civarındadır.

9 Mayıs Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu, 10 Mayıs Cumartesi günü ise yağmurlu olacak. Bu dönemde gündüz ve gece sıcaklıkları 15°C ile 8°C arasında değişecektir. Mayıs ayı boyunca Van'da ortalama yağış miktarı 50 mm civarında, yağmurlu gün sayısı ise 9'dur.

Bu hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıklarındaki fark nedeniyle kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve planları bu duruma göre ayarlamak, olumsuz sürprizlerden kaçınmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dilek İmamoğlu'ndan 'erişim engeli' tepkisiDilek İmamoğlu'ndan 'erişim engeli' tepkisi
Polisten kaçan sürücü yakalanınca "Burada yatacaktım" dediPolisten kaçan sürücü yakalanınca "Burada yatacaktım" dedi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli.... Yavaş'tan dikkat çeken hamle

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli.... Yavaş'tan dikkat çeken hamle

CHP'li isimlerden peş peşe tepki: "Yazıklar olsun"

CHP'li isimlerden peş peşe tepki: "Yazıklar olsun"

Kredilerin faiz oranları yükseldi!

Kredilerin faiz oranları yükseldi!

İki kardeş elleri bağlı, boğazları kesik bulunmuştu! Vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

İki kardeş elleri bağlı, boğazları kesik bulunmuştu! Vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

Müzik kursunda cinsel istismar! Çocukların gözlerini bağlayıp...

Müzik kursunda cinsel istismar! Çocukların gözlerini bağlayıp...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.