Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde gümrük kaçağı 178 litre akaryakıt ve 187 paket sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezindeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Aramada 178 litre motorin, 9 metre yakıt hortumu, 20 litrelik 70 bidon, 10 litrelik 3 huni, jelikan, elektrikli hidrofor, 3 metal huni ve 187 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı F.N. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

