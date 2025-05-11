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Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza

Van'da kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi.

Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Havadan ve karadan denetimler yapan, akarsuların göle döküldüğü alanları kontrol altında tutan güvenlik güçleri, kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Mayıs'ta yapılan 24 operasyonda, 3 ton 820 kilogram inci kefali, 3 şişme bot,​ 2 bin 245 metre ağ ele geçirildi, kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van İnci kefali
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